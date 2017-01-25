Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık 70 yaşındaki Kılıç ve avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları, Fahrettin Kılıç'ın olay günü tartışma sırasında müvekkilleri Müslüm Kılıç'ın üzerine kesici bir aletle yürüdüğünü, bunun üzerine korkan Kılıç'ın da kendisini korumak için silahla ateş ettiğini öne sürdü. Son sözü sorulan sanık Kılıç da eski savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "takdir mahkemenindir." dedi. Mahkeme heyeti önce, sanık Kılıç'a TCK'nın 82'nci maddesi gereği "kasten adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra TCK'nın 29 ve 62'nci maddelerini uygulayarak cezayı 15 yıla indirdi. İddianamade, Yücekonak köyünde 22 Eylül 2015 günü kardeşi Fahrettin Kılıç'ı öldürdüğü gerekçesiyle sanık Müslüm Kılıç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.