Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir İl futbol tertip komitesi tarafından bugün oynanacak olan U17 ligi 4.hafta maçları ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı. Nevşehir Futbol İl Temsilcisi Tolga Karaca yaptığı açıklamada, “Bugün oynanması gereken Nevşehir U17 futbol ligi 4. Hafta Perşembe müsabakaları halen yağmaya devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle Nevşehir İl Futbol Tertip komitesi tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir” dedi.