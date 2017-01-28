Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şener Samur (26) 3 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Nurevşan Evcimik ile (20) arkadaşlarının yardımıyla sürpriz bir evlenme teklifi hazırladı. Kız arkadaşı Nurevşan'ı konuşmak bahanesiyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na çağıran Samur, burada daha önce hazırladığı "Benimle evlenir misin Nurum" pankartı açtı. O sırada meydanda bulunan çiftin arkadaşları üzerinde "Müsaitsen evlenebilir miyiz, mutluluğa adım adım, gözlerimi her sabah yanında açmak istiyorum" dövizleriyle çiftin etrafını sardı. Yere diz çöken Samur, kız arkadaşına yüzükle evlenme teklifinde bulundu.



Evcimik, teklifi kabul ederken meydanda bulunan yüzlerce kişi çifti alkışladı. Çiftin üzerine gül yaprakları döküldü ve meşaleler yakıldı. Bu sırada çevrede güvenlik amacıyla bekleyen bir polis memuru ise "bir ömür boyunca ayrılmasınlar diye" çiftin ellerini kelepçeledi. Samur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nurevşan'ı çok sevdiğini ve onun için böyle bir sürprizi yaptığını söyledi.



Arkadaşlarının da kendisine bu konuda yardımcı olduğunu belirten Samur, "Ben bu kıza 3 yıldır aşığım. Şimdi de evlenme teklifi etmek istedim. Böyle bir şey düşündüm. O da bana evet dedi ve inşallah evleneceğiz. Bu kadar kalabalığı da düğünüme bekliyorum." diye konuştu.



Evcimik ise evlenme teklifinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Böyle bir sürprizi beklemiyordum. Şu an çok heyecanlıyım. Sevdiklerimin de yanımda bulunması çok güzel." dedi.