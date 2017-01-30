Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Edremit eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey'i 78 yaşındaki babası Aslan Bozbey'in cenazesi Bekir Efendi Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Bozbey'in cenazesine çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Aslan Bozbey'in cenazesi Edremit Mezarlığında toprağa verildi. Eski Edremit Belediye Başkanı Yunus Bozbey cenaze sonrasında taziyeleri kabul etti.