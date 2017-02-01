Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat B. idaresindeki 81 BM 750 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Kaynaşlı Darıyeri köyü mevkisinde elektrikli bisikletiyle yoldan karşıya geçmeye çalışan Lütfü Sakaoğlu'na (80) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Sakaoğlu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sakaoğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.