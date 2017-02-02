İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Beykoz'da 11.00-13.00'da, Yavuz Selim Mahallesi Arkadaş ve Lider sokaklar elektrik alamayacak.
Çekmeköy'de 11.00-13.00'da, Çatalmeşe Mahallesi 206., 197., 199., 200., Saray, 201., 208., Sultan Suyu sokaklarında ve Ekşioğlu Mahallesi 3. Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.
İstanbul'da elektrik kesintisi
02.02.2017 - 08:46 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 08:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beykoz ve Çekmeköy'ün bazı mahallelerine 4 Şubat'ta elektrik verilemeyecek
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Beykoz'da 11.00-13.00'da, Yavuz Selim Mahallesi Arkadaş ve Lider sokaklar elektrik alamayacak.
Etiketler : İstanbul,
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