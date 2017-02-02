Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden (AYEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Beykoz'da 11.00-13.00'da, Yavuz Selim Mahallesi Arkadaş ve Lider sokaklar elektrik alamayacak.

Çekmeköy'de 11.00-13.00'da, Çatalmeşe Mahallesi 206., 197., 199., 200., Saray, 201., 208., Sultan Suyu sokaklarında ve Ekşioğlu Mahallesi 3. Sokak'ta elektrik kesintisi yapılacak.