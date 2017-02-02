Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salih Yılmaz'ın aşırı miktarda bonzai adı verilen uyuşturucu madde aldıktan sonra cesedi bulunan bölgede öldüğünü itiraf eden arkadaşları, cesedi de korktukları için gömdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Aydın’ın Efeler ilçesi Danişment köyü Bozyer mevkiinde 26 Ocak 2017 tarihinde toprağa gömülü olarak bulunan Salih Yılmaz’ın ölümü ile ilgili A.B.S. ve H.B isimli iki şüpheli Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. A.B.S. ve H.B isimli iki şüpheli olayı itiraf ederek, olay günü Salih Yılmaz’la beraber Bonzai içtiklerini, Salih Yılmaz’ın bonzai içtikten sonra fenalaşıp hayatını kaybettiğini ve daha sonra olay yerine tekrar gelerek Salih Yılmaz’ın cesedini gömdüklerini söylediler.

26 Ocak 2017 günü Efeler ilçesi Danişment köyü Bozyer mevkiinde toprağa gömülü vaziyette bulunan Salih Yılmaz’ın ölümü ile ilgili soruşturmasına devam eden Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş timleri, Salih Yılmaz’ın son olarak A.B.S. ve H.A isimli iki kişi ile görüştüğünü tespit etti. Salih Yılmaz’ın A.B.S. ve H.A. ile önce bonzai aldıkları ardından cesedin bulunduğu bölgeye gittikleri öğrenildi.



Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde 27 Kasım 2017 tarihinde bonzai adlı uyuşturucu satın aldıklarını, Salih Yılmaz’ın aşırı dozda kullandığını, bunun üzerine kusmaya başladığını ve sonrasında hareketsiz kaldığını, nabzının atmadığını, panik yaparak korktuklarını ve Danişment köyü Bozyer mevkiinde cesedi bıraktıklarını, korkudan olayı kimseye söylemediklerini, aynı mevkiye tekrar gittiklerini, korkudan mezar kazarak gömdüklerini itiraf ettiler.

Yakalanan A.B.S. ve H.A isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi.

