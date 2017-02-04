Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de kar erimelerine, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi riski var. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yarın (Cumartesi) Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 6 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 17 
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14 
Adana: Az bulutlu 15 
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün batı çevreleri ile zamanla il geneli yağmur ve sağanak yağışlı 
Samsun: Az bulutlu 13 
Trabzon: Az bulutlu ve açık 11 
Erzurum: Az bulutlu ve açık -4 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 0 