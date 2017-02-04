Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Burulday, "2016 yılı Aralık ayında KOSGEB tarafından 50 bin TL üst limitli Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Programına ülkemiz genelinde 244.980 işletme başvurmuş yalnızca 15.000 kişi bu krediden yararlanabilmiştir. İlimizde ise yaklaşık 1.000 kişi müracaat etmiş, toplam 33 kişi bu krediden yararlandı” dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, başta olmak üzere TESK Yönetim Kurulu olarak yaptığımız girişimler sonucu, KOSGEB 50 bin TL sıfır faizli kredi desteği programından yararlanamayan KOBİ’lere ikinci bir hak tanındığını ifade eden Burulday, “KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan KOBİ’lere, aynı şekilde 50 bin TL üst limitli, 12 ay ödemesiz, geri kalanı 3 ayda bir eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 ay vadeli KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği verilecek” diye konuştu.

Burulday, “2016 yılı Aralık ayında verilen KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine başvuruda bulunmuş 244.980 işletmeden söz konusu krediyi kullanarak KOSGEB tarafından destek ödemesi gerçekleştirilen işletmeler hariç olmak üzere, gerekli şartları taşıyan tüm işletmelerin bu destekten yararlanmaları konusunda KOSGEB İcra Kurulu KOSGEB İdare Başkanlığı’nı yetkilendirildi” şeklinde konuştu.

Öte yandan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine yeni başvuru alınmayacak, teminat sıkıntısı çeken işletmeler Kredi Garanti Fonu’na başvurabilecek.