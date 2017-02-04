Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay sabah 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, M.B.A. (19) işsiz olduğu öğrenilen babası Musa A. (53) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç, babası Musa A.’yı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Babasının ölümüne neden olan genç polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. babasını öldüren genç polisteki ifadesinde annesi ve kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği babasıyla evde sigara içtiği için tartıştığını, sopayla kovalayarak dövmeye çalışınca da av tüfeğiyle karşılık vererek babasını vurduğunu söylediği öğrenildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen M.B.A. gazetecilerin babanızı neden öldürdünüz sorusuna cevap vermezken, Pişman mısınız? sorusuna 'pişmanım' cevabını verdi. M.B.A. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, öldürülen Musa A.’nın daha önce M.B.A’nın abisini bıçaklayarak yaraladığı iddia edildi.

