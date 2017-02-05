Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yarıyıl tatili için Antalya’nın Manavgat ilçesine gelen Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi H.G. (18), kardeşi Hasan G. (13) ile ava çıktı. Eve döndükleri sırada, H.G’nin omzundaki av tüfeği ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar kardeşinin göğüsüne isabet etti. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konya’nın Meram ilçesinde ise, iddiaya göre, M.B.A. (19) babası Musa A. (53) ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine M.B.A. av tüfeğiyle babasına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Babasını öldüren genç polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı, “Babam, annem ve bana şiddet uyguluyordu. Evde sigara içtiğim için tartıştık. Sopayla kovalayarak beni dövmeye çalışınca tüfekle karşılık verdim” iddiasında bulundu.