Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardak krizinin 21. yılında Bodrum ilçesine 3,8 mil mesafede bulunan Kardak kayalıklarına yakın bölgede bekleyen Türk güvenlik güçleri, daha önce sınır ihlali yaparak birkaç kez Türk karasularına giren Yunan güçlerinin, muhtemel yeni ihlallerini önlemek amacıyla güvenlik tedbirlerini olumsuz hava koşullarına karşın bugün de devam ettiriyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri gemi, Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada önlerinde bekleme görevini sürdürürken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar da kayalıklara yakın bölgede nöbet tutup zaman zaman devriye geziyor.

Türk balıkçılar Kardak yakınlarında avlandı

Türk sahil güvenlik güçleri, bölgedeki hareketlilik nedeniyle olumsuz durum yaşanmaması amacıyla Türk balıkçıların bölgeye yaklaşmalarına izin vermezken, bugün avlanan balıkçıların hareketliliği ise dikkati çekti.

Sabah erken saatlerde Gümüşlük Limanı'ndan çıkan balıkçılar, Çavuş Adası önlerinde seyrederek Kardak kayalıklarına yakın bölgede avlandı.

Balıkçıların avlandığı sırada iki sahil güvenlik botu bölgeye yakın alanda bekledi, zaman zaman devriye görevi yaptı.