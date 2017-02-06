Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, saat 14:30 sularında Anamur T Tipi Cezaevi’nde tutuklu olarak kalan Kayhan Bostan (32) sağlık sorunu yaşadığı gerekçesiyle Anamur Devlet Hastanesine sevk edildi. Kayhan Bostan güvenlik güçlerini atlatarak firar etti. Jandarma ve polis ekipleri, firariyi yakalamak için ilçe genelinde arama çalışması başlattı.

