Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin büyük hasar verdiği Yukarıköy'de, artçı sarsıntılar nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlar geceleri, kurulan konteynerlerde, dağıtılan elektrikli ısıtıcılarla ısınıyor. Gündüzleri ise dışarıda vakit geçiren vatandaşlar, ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. İlk günden itibaren, tüm eksikliklerin giderildiğini söyleyen depremzedelerin tek isteği ise bir an önce evlerine kavuşabilmek.