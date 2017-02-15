Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz’da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan "kuyu" ismi yavru köpeğin, İstanbul itfaiye ekiplerinin olay yerinde geliştirdikleri ilginç bir aparatla kurtarıldığı da ortaya çıktı. Ekiplerin gece görüş kamerası, pvc boru, klavuz ipi, boğma ipi ve pnömatik hava ile çalışan koldan ürettikleri aparat, yavru köpeğin kurtarılmasını sağladı.