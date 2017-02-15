Beykoz’da sondaj kuyusuna düşen yavru köpek 10 gün sonra kurtarıldı. Uzun uğraşlar sonucunda kurtarılan "kuyu" ismi yavru köpeğin, İstanbul itfaiye ekiplerinin olay yerinde geliştirdikleri ilginç bir aparatla kurtarıldığı da ortaya çıktı. Ekiplerin gece görüş kamerası, pvc boru, klavuz ipi, boğma ipi ve pnömatik hava ile çalışan koldan ürettikleri aparat, yavru köpeğin kurtarılmasını sağladı.
Yavru köpek, bu aparatla kurtarıldı
15.02.2017 - 10:47 | Son Güncelleme: 15.02.2017 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Beykoz’da köpek yavrusu ’kuyu’nun İstanbul itfaiye ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilginç bir aparatla kurtarıldığı ortaya çıktı.
Etiketler : beykoz,yavru köpek,
447217 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/447217.aspx
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