Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Yozgat'taki tutuklu ve hükümlülerde cezaevinde kurulan sandıklara giderek oy kullandı. Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin tercihi 'hayır' oyundan yana oldu. Buradaki sandıklardan 308 'hayır' 106 ise 'evet' oyu çıkarken 7 oy ise geçersiz sayıldı.
Yozgat’ta cezaevinden 'hayır' çıktı
17.04.2017 - 12:10 | Son Güncelleme: 17.04.2017 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat'taki E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlüler, tercihlerini 'hayır' oyundan yana kullandı.
Etiketler : yozgat,haberler,referandum,evet,hayır,
465497 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/465497.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER