Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında Yozgat'taki tutuklu ve hükümlülerde cezaevinde kurulan sandıklara giderek oy kullandı. Yozgat E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin tercihi 'hayır' oyundan yana oldu. Buradaki sandıklardan 308 'hayır' 106 ise 'evet' oyu çıkarken 7 oy ise geçersiz sayıldı.