Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Gökgöl tüneli çıkışında meydana geldi. Selçuk G. idaresindeki 67 VE 592 plakalı araç sürüsü Ankara istikametinde Zonguldak istikametine gelirken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç içinde bulunan Selçuk G., Sude G., Bade G. Nevride G. yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara müdahale etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.