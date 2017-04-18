Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda, dün saat 18.00 sıralarında, test aşamasındaki üçüncü ocakta, LPG borularından birinde patlama meydana geldi. Patlamanın şiddeti ile oluşan basınç ve havaya savrulan tozlardan 6 işçi, nefes almakta güçlük çeker hale gelirken baş, kol ve bacaklarında yaralanmalar oldu. Yaranan işçiler, ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.