15-23 Nisan tarihleri arasında tüm Migros mağazalarından yapılacak her 10 TL’lik Danone Sütlü Atıştırmalık ürün alışverişinde, tek kişilik Moana sinema filmi bileti hediye edilecek. Antik Polinezya'da yaşayan bir kabilenin cesur kızı Moana’nın hikayesini anlatan film, 22-23 Nisan tarihlerinde Cinemaximum sinemalarında 23 Nisan’a özel olarak yeniden izleyiciyle buluşacak.
Çocuklara bedava sinema bileti
20.04.2017 - 17:29 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çocuklar 23 Nisan vesilesiyle sinemayla buluşacak...
Etiketler : Moana,sinema bileti,23 nisan,migros,
466472 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/466472.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER