Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15-23 Nisan tarihleri arasında tüm Migros mağazalarından yapılacak her 10 TL’lik Danone Sütlü Atıştırmalık ürün alışverişinde, tek kişilik Moana sinema filmi bileti hediye edilecek. Antik Polinezya'da yaşayan bir kabilenin cesur kızı Moana’nın hikayesini anlatan film, 22-23 Nisan tarihlerinde Cinemaximum sinemalarında 23 Nisan’a özel olarak yeniden izleyiciyle buluşacak.