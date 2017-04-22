Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe girişinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, çeşitli yerlere gizlenmiş 16 kilo 424 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Hasan K. ve Ebubekir Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.