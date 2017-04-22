Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Batı Akdeniz'de rüzgarın kuvvetini artırarak akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatıdan, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Doğu Akdeniz'de rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak batı ve güneybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Doğu Karadeniz'de rüzgarın kuvvetini artırarak yarın sabah saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir"