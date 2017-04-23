Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihin en kanlı savaşlarının yaşandığı Çanakkale birçok hüzünlü öykü barındırıyor. Bunlardan biri de, kısa müddet önce ortaya çıkan ‘kanlı mendil.’ Yeni Zelandalı George Thomas Uren, 25 Nisan 1915’teki çıkarma sırasında vurularak öldü. Ondan geriye, bir köşesinde “28. doğum gününde annesinden George’a” yazılı kanlı mendil kaldı. Mektubu, 64. Alay 1. Tabur eri Ali buldu ve “Belki lazım olur” düşüncesiyle cebine koydu. Ali, bu mektubu savaşta yaralanan arkadaşı Yusuf’un yaralı göğsüne bastırdı ama kanı bir türlü durduramadı. Yusuf, Ali’ye, mendili işaret ederek, “Bunu karıma götür, haklarını helal etsinler” dedi ve şehit oldu. Savaş sonrasında terhis olan Ali, Biga’ya köyüne dönerken Yusuf’un emanetini Hacıpehlivan köyündeki ailesine teslim etti. Nesilden nesile aktarılan mendil en son şu anki sahibi Nazmi Öz’e kaldı. İki aile, savaştan 102 yıl sonra, dedelerinin hatırasına aynı topraklarda bir araya gelecek.