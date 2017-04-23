Haber Merkezi ANKARA - Pilot bölge olarak seçilen Kırşehir Çiçekdağı ilçesinde 2016’da meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremde hasar tahmininde yüzde 86 başarı sağlayan sistemin geliştirilmesine çalışılıyor. Geliştirilen yeni sistemle, sadece yerleşim yerleri değil, demir yolu, havaalanı, köprü viyadük, su, kanalizasyon, doğalgaz, petrol, elektrik hatları gibi kritik alanlarda da muhtemel hasarları ve ekonomik kayıplar hesaplanabilecek. Öte yandan AFAD, depremin merkez üstünü belirleme çalışmalarında da önemli mesafe kaydetti. Depremlerde merkez üssünü belirlemede hata payı 1,05 kilometreye kadar düşürüldü.
Depremin hasarı önceden biliniyor
23.04.2017 - 06:39 | Son Güncelleme: 23.04.2017 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi (AFAD RED) ile depremden etkilenen yerleşim alanlarına ait tahmini can kaybı, yaralı ve hasar hesaplamalarını önceden yapılabiliyor.
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