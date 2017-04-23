Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Pilot bölge olarak seçilen Kırşehir Çiçekdağı ilçesinde 2016’da meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremde hasar tahmininde yüzde 86 başarı sağlayan sistemin geliştirilmesine çalışılıyor. Geliştirilen yeni sistemle, sadece yerleşim yerleri değil, demir yolu, havaalanı, köprü viyadük, su, kanalizasyon, doğalgaz, petrol, elektrik hatları gibi kritik alanlarda da muhtemel hasarları ve ekonomik kayıplar hesaplanabilecek. Öte yandan AFAD, depremin merkez üstünü belirleme çalışmalarında da önemli mesafe kaydetti. Depremlerde merkez üssünü belirlemede hata payı 1,05 kilometreye kadar düşürüldü.