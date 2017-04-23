Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı 10 yılda yüzde 45,5 azalarak geçen yıl 27 bin 637’e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, erken yaşta evlenen kız sayısı, erkeklerin sayısından 21 kat daha fazla olduğu belirlendi. 18 yaşından küçük evlenen erkek sayısı 2007 yılında 2 bin 279 iken, bu rakam 2016’da yüzde 42 azalarak bin 319’a indi. Kız çocuklarında ise bu sayı, son 10 yılda yüzde 45,5 azalışla 50 bin 723’ten 27 bin 637’ye geriledi. Toplam evlenmeler içindeki kız çocuk oranının en yüksek olduğu il yüzde 15,7 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 1,1 ile Tunceli oldu. Geçen yıl Ağrı’da erken yaşta 733 kız evlenirken, Tunceli’de bu şekilde sadece 5 evlilik gerçekleşti. Bu rakam İstanbul yüzde 1,8, İzmir yüzde 2,5, Ankara yüzde 3 oldu.