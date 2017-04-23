Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son değerlendirmelere göre, Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinin ve Antalya’nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu (Bilecik, Bursa’nın güneyi, Sakarya’nın güney ilçeleri), İç Ege (Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya), Göller yöresi (Isparta, Burdur’un yüksekleri), Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu) ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’de 2 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve batı, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden tam fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, kuzey ve batı çevreleri ile yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 25