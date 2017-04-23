Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yoları'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yaptığı etkinlikte hostes ve pilot kıyafeti giyinmiş çocuklar anneleri ile aynı uçakta yolculara hizmet etti. Annelerinin görevli olduğu THY’nın İstanbul - Antalya seferini yapan uçağında hostes ve pilot kıyafeti giyinmiş çocuklar, yolcuları uçak kapısında karşıladı. Hosteslerin tüm görevlerini başarıyla yapan küçük hostesler uçak anonsunu da yaptı.

Yolculara ikram dağıtıp çöpleri topladı

Türk Hava Yoları'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle uçurduğu personel çocukları uçakta hosteslik yaparken, yolcuların yoğun ilgisi ile karşılaştı.Uçağa yolcu alımı öncesinde gelen küçük hostesler ve pilotlar, bir hostesin yapması gereken tüm görevleri başarıyla yaptı. Uçağa gelen yolcuları kapıda karşılayan küçük hostes ve pilotlar, yolculara tek tek hoş geldiniz dedi. Daha sonra yolculara ikram dağıtan küçük hosteslere yolcular büyük ilgi gösterdi.

23 Nisan anonsuna yolculardan alkış

Türk Hava Yolları İstanbul-Antalya seferini yapan uçağı kalkış için hazırlıklarını tamamladıktan sonra, uçak içi anonsu da küçük hostesler yaptı. Uçak içi ses sisteminden hep birlikte 23 Nisan mesajını okuyan çocukları yolcular alkışladı. İkram dağıtan çocuklara büyük ilgi gösteren yolcular, bol bol fotoğraf çektirdi.

THY uçağında annesi ile birlikte hosteslik yapan Dila Koral “Güzel bir duygu. Yolcularımıza yemek dağıttım. Ayran götürdüm. Su portakal suyu götürdüm. Hostes olmak istiyorum ama benim başka istediğim bir meslek var. Mesela öğretmen olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum” dedi.

THY’nın 23 Nisan etkinliği nedeniyle uçakta hosteslik yapan Dila Deren Mandacıoğlu, “Yolculara yemek dağıttık. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutluyorum” diye konuştu.

Mina Derin Mandacıoğlu ise,” Uçakta arkadaşlarımla beraber yemek dağıttık. Ekmek dağıttık çöpleri topladık. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

İleride hostes olmak istediğini söyleyen Zeynep Ela Koç,”Çok eğlendik hep beraber. Hostes olup dünyayı gezmek istiyorum. Ayrıca veteriner olmak istiyorum. 23 Nisan çok güzel çok eğlenceli” şeklinde konuştu.

Hostes Esra Sümer ise, "2008 den beri THY’de çalışıyorum. İşimi çok severek yapıyorum çok mutluyum. THYailesinde olmaktan dolayı. Türk Hava Yolları bizlere böyle bir şans tanıdı. Çocuklarımızla birlikte olduk. Tüm çocukların 23 Nisan çocuk bayramını kutluyorum" dedi.

İki kızı ile birlikte aynı görevi yapan Sibel Mandacıoğlu yaptığı açıklamada“17 yıldır Türk Hava Yollarında çalışıyorum. Daima gurur duydum Türk Hava Yollarının personeli olmaktan. Böyle bir programın içinde olmaktan da gurur duyuyorum hem çocuklarım hemde kendim adına" diye konuştu.

Çocuklarının yaptıkları işi çok merak ettiğini söyleyenİdil Atman Koral, “ Bu gün 23 Nisan ortaklığımızın hazırlamış olduğu bu çok güzel ortamda çocuklarımızla beraberiz. Ben tüm dünya çocuklarına önce barış mutluluk ve çok güzel bir gelecek diliyorum. Bu gün ulu Önder Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan çocuk bayramı. Türk Hava Yollarından tüm dünya çocuklarına mutlu bayramlar dileriz. Çocuklarımız bizden çok mutlu oldu. Hep merak ediyorlardı annelerimiz uçakta ne yapıyorlar diye. Onu görme şansını yakaladılar. Çok güzel oldu “ şeklinde konuştu.