Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İçmeler Mahallesi 75’inci Yıl Caddesi’nde meydana geldi. İlçede yerleşik yaşayan Alman Wolfgang Teichler’den (65) haber alamayan arkadaşları polise başvurdu.

Alman adamın evine gelen polis ekipleri evden kötü kokular geldiğini fark edip, çilingir yardımıyla çelik kapıyı açtı. Eve giren polis, koltukta Teichler'in cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede de, Teichler’in hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda darp ve yara izine rastlanılmayan şahsın, şeker hastası olduğu öğrenildi. Teichler'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.