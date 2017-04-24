Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Foça ve Karaburun ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrası 69 Suriye, 5 Irak, 5 Srilanka uyruklu 79 göçmen yakalanırken, Karaburun ilçesinde de 27 Suriye, 5 Kongo, 1 Somali, 1 Kamerun uyruklu toplam 34 göçmen yakalandı. Göçmenler adli işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
İzmir’den yurt dışına kaçmaya çalışan 113 göçmen yakalandı
24.04.2017 - 16:31 | Son Güncelleme: 24.04.2017 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 113 göçmen jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.
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467494 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/467494.aspx
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