Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Foça ve Karaburun ilçelerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonrası 69 Suriye, 5 Irak, 5 Srilanka uyruklu 79 göçmen yakalanırken, Karaburun ilçesinde de 27 Suriye, 5 Kongo, 1 Somali, 1 Kamerun uyruklu toplam 34 göçmen yakalandı. Göçmenler adli işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.