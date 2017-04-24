Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kedigiller familyasından olan ve kediye benzemekle birlikte normal kedi ağırlığından 5-6 kat daha ağır olan vaşak, Ordu’da da görüntülendi. İnsanlar tarafından çok nadir görüntülenebilen ve büyük kulakları ve kalın kürkleriyle dikkat çeken vaşak Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Mesudiye ilçesindeki oranlık alanda kurduğu fotokapana yakalandı. Yetkililer, vaşağın yakın zamanda bu alanda yaşamaya başladığını ve kendilerinin de takip ettiklerini belirttiler.

Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, yine aynı yörede kurt, tilki, yaban tavşanı ve sansar gibi hayvanlarında fotokapanda görüntülendiğini belirterek, “Doğanın ekosistemi açısından bu tür hayvanların orada yaşaması gereklidir. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bu hayvanlar koruma altındadır. Avcılarımızın bu konuda dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz” dediler.