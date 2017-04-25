Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Çifte Selvi Sokak'ta Orhan Kaplan'ın kiracı olarak oturduğu evde saat 10.15 sıralarında yangın çıktı. Alevler evi sararken, yangın yanında bulunan Mustafa Dede'ye ait eve de sıçradı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın sırasında 1 kişinin evde olduğu iddia edildi. Çalıştığı işyerinde bulunan Orhan Kaplan'a cep telefonu ile ulaşıldı. Kaplan eşinin hastaneye gittiğini belirtince evde kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Mustafa Dede ve kiracısı Orhan Kaplan'ın oturduğu 2 ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.