Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle TOKİ’de 2 katlı evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ayvalık itfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesine rağmen birinci kat kullanılmaz hale geldi. Bu arada Altınova'da da tek katlı evde çıkan yangında ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.