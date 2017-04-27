Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 adrese operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 3 tombala makinesi de ele geçirildiği ifade edilerek, daha önce mühürlenen iş yerlerinde kumar oynadıkları belirlenen 42 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. maddesi uyarınca 227'şer lira para cezası uygulandığı kaydedildi.