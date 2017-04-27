Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 adrese operasyon düzenlediği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 3 tombala makinesi de ele geçirildiği ifade edilerek, daha önce mühürlenen iş yerlerinde kumar oynadıkları belirlenen 42 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 34. maddesi uyarınca 227'şer lira para cezası uygulandığı kaydedildi.
Batman'da kumar operasyonu
27.04.2017 - 12:06 | Son Güncelleme: 27.04.2017 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da kumar oynayan 42 kişiye 227'şer lira para cezası kesildiği bildirildi.
Etiketler : batman,kumar,kumar operasyonu,
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