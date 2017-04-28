Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkelerindeki kaos ortamından uzaklaşarak, kendilerine yeni ve güvenli bir hayat kurma kaygısıyla Eskişehir’e göç eden İran, Filistin, Suriye ve Irak vatandaşı, Bahçelievler Belde Evi Meslek Edindirme Kurs Merkezi’ne kayıt olarak Türkçe öğrendiler. Yaşları 18-45 arasında değişen 35 kişi yaklaşık 2 aydır devam ettikleri kursla Türkçe okuma, yazma ve konuşma becerileri kazanarak, kendilerini dil konusunda geliştiriyorlar. Ferhat Nuri Altınok tarafından gönüllü olarak verilen eğitimlere katılanlar arasında mimar ve doktor gibi önemli meslek dallarına mensup olanlar var. Kendi ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan sığınmacılar, Tepebaşı Belediyesi’nin bu desteği ile Türkçe öğrenerek, hem iletişimi kolaylaştırmak, hem de Eskişehir’de kendilerine yeni bir hayat kurmak istiyor. Nisan ayı sonunda tamamlanan kurs, önümüzdeki sonbaharda tekrar başlayacak.