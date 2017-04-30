Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de ilkbahar mevsiminde çoğu bölgede doğal olarak yetişen, şiir, efsane ve türkülere konu olan gelincik çiçeği, kırmızı görüntüsüyle Şanlıurfa'daki uçsuz bucaksız tarlalarda görsel şölen oluşturuyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde daha çok nadasa bırakılan tarlalarda nisan ayında yetişen ve yaklaşık iki ay kıpkırmızı görüntüsüyle tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler, Viranşehir ilçesinde de doğaseverlere farklı bir güzellik sunuyor.

İnce dalı, narin yapraklarıyla derin anlamlar ifade eden gelincik, tarla ve bahçeleri renklendiriyor.İlçeye 20 kilometre mesafedeki Kargalı Mahallesi'nde buğday ve arpa tarlalarının arasında yaklaşık 30 dönümlük alanda açan çiçekler, bölge halkının yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Gelincikler, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fotoğraf tutkunları, en iyi kareyi yakalayabilmek için çalışırken, Kargalı Mahallesi'nden vatandaşlar da güzel görüntüler eşliğinde fotoğraflar çektiriyor. Çocuğundan yaşlısına kadar yöre halkı fotoğraf tutkunlarına ücretsiz konu mankenliği yapıyor.