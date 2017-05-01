Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda şüphe üzerine 51 EE 604 plakalı otomobili takibe aldı. Polislerin kent girişinde 'dur' ihtarında bulunmasına rağmen 42 yaşındaki Murat G., otomobille kaçmaya başladı. Erkenez Mahallesi'nin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan Murat G., polisin takibi sonrası yakalandı. Sürücüyü gözaltına alan polis, yaptığı aramada otomobilin bagajında 30 kilo esrar ele geçirdi. Sorgulanmasına başlanan Murat G.'nin uyuşturucu ticareti suçundan çok sayıda kaydı olduğu da belirlendi.