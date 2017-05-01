Edinilen bilgiye göre, Halim Kahya'nın kullandığı 59 TH 454 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Salim Sevil idaresindeki 59 ZJ 378 plakalı otomobil Tekirdağ-Hayrabolu yolu Karabezirgan mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.
Kazada yaralanan, Halim Kahya, Salim Sevil, Aykut Cimpiri ve Volkan Siniğ, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
01.05.2017 - 16:48 | Son Güncelleme: 01.05.2017 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Halim Kahya'nın kullandığı 59 TH 454 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Salim Sevil idaresindeki 59 ZJ 378 plakalı otomobil Tekirdağ-Hayrabolu yolu Karabezirgan mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.
Etiketler : tekirdağ,haberler,trafik kazası,
469457 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469457.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER