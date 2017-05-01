Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Halim Kahya'nın kullandığı 59 TH 454 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Salim Sevil idaresindeki 59 ZJ 378 plakalı otomobil Tekirdağ-Hayrabolu yolu Karabezirgan mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada yaralanan, Halim Kahya, Salim Sevil, Aykut Cimpiri ve Volkan Siniğ, ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.