Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde aniden bastıran dolunun yerini sağanak yağmura bırakması sonucu kent merkezinde sıkıntılar yaşandı. Bazı ev ile iş yerleri ile Kuyumcular Çarşısı’nı su bastı, Logar kapakları suyun tazyiki nedeniyle yerlerinden çıkarken, araç sürücüleri ve vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Bazı vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yalın ayak su içerisinde yürürken, bazı vatandaşlar da iş yerlerinin tentelerinin altında yağmurun dinmesini bekledi. Kilis kent merkezinde yağmur kanalları da yetersiz kaldı. Ulaşımda sıkıntılar yaşanması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sorun yaşanan yerleri tespit ederek Kilis Belediyesine bildirdi. Kilis Belediyesi Fen İşleri ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması gerçekleştirdi.

