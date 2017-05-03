Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekinözü ilçesi, doğal maden suyu kaynakları bakımından oldukça zengin bir bölge olarak biliniyor. İlçenin 3 ayrı bölgeden yeryüzüne ulaşan ve ‘acı su’ olarak nitelendirilen doğal maden suyunun, başta sindirim olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olduğu kabul ediliyor. Özellikle yaz aylarında çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu illerinden olmak üzere 10 binlerce ziyaretçi, ilçenin İçmeler olarak adlandırılan bölgesine akın ediyor. Çoğu ziyaretçi, buradaki apart otellerde konaklayıp, kaynaktan doğal olarak yeryüzüne ulaşan ‘acı sudan’ içerek sağlığına kavuşmayı amaçlıyor.

‘Acı su’ ile özdeşleşen Ekinözü, bugünlerde farklı ve özel bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Şimdiye kadar sadece 3 ayrı noktadaki kaynağı bilinen ‘acı su’, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ambar Mahallesi’nin Gelleviz mevkiinde daha önceden demir madeni çıkarılan bölgede yeryüzüne ulaşarak gölet oluşturdu. Göletteki suyun rengi de kızıla döndü. Kendiliğinden oluşan kızıl göleti gören yöre sakinleri ise, ilk etapta duruma bir anlam veremedi. Bölgede herhangi bir kaynak noktası ve gölet içerisinde de kaynama fark edemeyen vatandaşlar, gölün yağmur suları ile oluştuğunu düşündü. Kızıl renginden dolayı göletteki suyu tadan vatandaşların, göletin tatlı su ile dolu olmadığını anlaması ise uzun sürmedi. Göletin suyunun, 20 kilometre uzaktaki İçmeler bölgesindeki su ile aynı tada sahip olduğunu anlayan vatandaşlar, renginin kızıla dönüşmesini de maden alanındaki cevher kalıntılarına bağladı.

Gölet alanının rakımının çok yüksek olduğunu anlatan vatandaşlar, “Bu kızıl gölet, ilçemize bağlı Ambar Mahallesi’nin Gelleviz mevkiinde ortaya çıktı. Daha önceden böyle bir duruma şahit olmadık. Rengini görünce hem korktuk hem de şaşırdık. Yağmur ve kar suları ile oluştuğunu düşündük. Ancak tatlı su olmadığını anladık. İlçemiz ‘acı su’ ile ünlü. 3 ayrı yerden acı su çıkıyor. Buradaki suyun tadı da acı su ile hemen hemen aynı. Renginin kırmızıya dönmesinin nedeninin ise maden alanı olmasından dolayı düşünüyoruz. Suya girmekten ve içmekten çekiniyoruz. Ama manzarası ve izlemesi oldukça güzel” diye konuştular.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ise, oluşan göletle ilgili bir analiz yaptırmayı düşündüklerini söyledi. Göletin suyunun, doğal maden suyu olmasının ayrı, görsel güzelliğinin de ayrı öneme sahip olduğunu ifade eden Başkan Çeleğen, “Buradaki kızıl göletin seviyesini yakından takip edeceğiz. İlçemizin diğer noktalarından çıkan su ile aynı özellikte olduğu kesinleşirse, apayrı bir keşfe imza atılmış olacak. Elimizde rapor olmadığı için net bir şey söylemek zor. Acı su olmasa da bu doğal güzelliği korumayı isteriz. İlçemizin güzelliğine ayrı bir güzellik katacağını düşünüyoruz. Eğer kurumazsa bu gölet Ekinözü turizmi için önemli bir yer olacak” değerlendirmesini yaptı.