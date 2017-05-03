Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir ihbarı değerlendiren Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Bektaş köyü Sokakağzı Koyu sahiline operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin bölgeye düzenledikleri operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Mali ve Afganistan uyruklu 36 kaçak yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüsler vasıtasıyla Ayvacık Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Yabancı uyruklular Ayvacık Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.