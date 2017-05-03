Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fas’ın Kazablanka kentinden uçakla İstanbul’a gelen Ş.B.D. (31) şahsı takibe aldı. Faslı D.’nin hareketlerinden şüphelenen polis, D.’yi üst aramasından geçirdi fakat herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlamadı. Zanlının röntgen kontrollerini sağlayan polis, Ş.B.D. adlı Faslının midesinden 120 adet kapsül içerisine yerleştirilmiş 640 gram esrar maddesini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Fas uyruklu Ş.B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.B.D., cezaevine gönderildi.