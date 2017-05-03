Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fas’ın Kazablanka kentinden uçakla İstanbul’a gelen Ş.B.D. (31) şahsı takibe aldı. Faslı D.’nin hareketlerinden şüphelenen polis, D.’yi üst aramasından geçirdi fakat herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlamadı. Zanlının röntgen kontrollerini sağlayan polis, Ş.B.D. adlı Faslının midesinden 120 adet kapsül içerisine yerleştirilmiş 640 gram esrar maddesini ortaya çıkardı. Gözaltına alınan Fas uyruklu Ş.B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ş.B.D., cezaevine gönderildi.
Midesinden 120 kapsül esrar çıktı
03.05.2017 - 11:52 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 11:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fas’tan Türkiye’ye gelen bir kişinin midesinden 120 kapsül içinde 640 gram esrar çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınana şüpheli daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler : fas,uyuşturucu,haberler,
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