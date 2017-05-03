İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında cep telefonlarında ByLock programı yüklü olduğu iddia edilen 24 polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Eskişehir’de 24 polis gözaltına alındı
03.05.2017 - 12:03 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda 24 polis memuru gözaltına alındı.
Etiketler : eskişehir,fetö,haberler,
469970 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/469970.aspx
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