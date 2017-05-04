Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mersin-Tarsus-Adana TEM otoyolu Çamalan gişelerine 600 metre mesafede yol kenarında park edilmiş bir otomobilde kanlar içinde bir şahsın olduğu gören diğer sürücüler, olayı 112 Acil Servis'e ve jandarmaya bildirdi. 112 ekiplerinin yaptığı kontrolde araç içinde başında vurulmuş olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, aracın içinde ölü bulunan şahsın hayvan tüccarlığı yapan 40 yaşındaki Mehmet İnce olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.