17 Eylül Mahallesi'nde, 45 VK 089 plakalı binek otodan, park halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek başlangıç safhasında olan yangına müdahale etti. Araçta hafif maddi hasar meydana geldi.
Yanan araca itfaiye müdahale etti
04.05.2017 - 14:42 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan araca itfaiye ekipleri müdahale etti.
Etiketler : balıkesir,itfaiye,araba,yangın,
470334 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470334.aspx
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