Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Eylül Mahallesi'nde, 45 VK 089 plakalı binek otodan, park halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelerek başlangıç safhasında olan yangına müdahale etti. Araçta hafif maddi hasar meydana geldi.