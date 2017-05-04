Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Seyirçayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (82) adlı kadın evinin penceresinden baktığı sırada dengesini kaybederek bahçeye düştü. Ağır yaralanan kadın yakınları tarafından İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan kadın daha Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.