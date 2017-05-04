Olay, ilçeye bağlı Seyirçayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (82) adlı kadın evinin penceresinden baktığı sırada dengesini kaybederek bahçeye düştü. Ağır yaralanan kadın yakınları tarafından İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan kadın daha Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Pencereden bakan kadın aşağıya düştü
04.05.2017 - 15:37 | Son Güncelleme: 04.05.2017 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un İskilip ilçesinde pencereden baktığı sırada dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın ağır yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Seyirçayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A. (82) adlı kadın evinin penceresinden baktığı sırada dengesini kaybederek bahçeye düştü. Ağır yaralanan kadın yakınları tarafından İskilip Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : çorum,haberler,pencereden düştü,
470337 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470337.aspx
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