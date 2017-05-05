Satılmış Doğan, merkeze bağlı Pehlivanlı köyünde tarla sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Doğan, kaza yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Doğan'ın cesedi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Doğan'ın babasının da traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çankırı'da traktör devrildi: 1 ölü
05.05.2017 - 02:33 | Son Güncelleme: 05.05.2017 - 02:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : çankırı,kaza,trafik kazası,
470457 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470457.aspx
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