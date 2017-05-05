Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satılmış Doğan, merkeze bağlı Pehlivanlı köyünde tarla sürdüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Doğan, kaza yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Doğan'ın cesedi Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Doğan'ın babasının da traktör kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.