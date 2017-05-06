Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, merkez Cumhuriyet Mahallesinde TEİAŞ Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.G. idaresindeki 44 BT 859 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 23 FN 954 plakalı araç çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 5 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis, olay yerinde inceleme yaptı.