Sabah saatlerinde başlayan yağmur, İstanbul’u etkisi altına aldı. Güne yağışla başlayan İstanbul’da, tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar yağmurlukları ve şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, yağmura dışarıda yakalananlar ise otobüs durakları, simitçi şemsiyeleri, apartman girişi gibi kapalı yerlere sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Meteorolojinin tahminlerine göre sıcaklık gün içerisinde 17 derecelerde hissedilirken, yağış gün boyu etkisini gösterecek.
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu
06.05.2017 - 13:11 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 13:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Etiketler : istanbul,sağanak,yağmur,hava durumu,haberler,
470904 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/470904.aspx
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