Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde başlayan yağmur, İstanbul’u etkisi altına aldı. Güne yağışla başlayan İstanbul’da, tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar yağmurlukları ve şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, yağmura dışarıda yakalananlar ise otobüs durakları, simitçi şemsiyeleri, apartman girişi gibi kapalı yerlere sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Meteorolojinin tahminlerine göre sıcaklık gün içerisinde 17 derecelerde hissedilirken, yağış gün boyu etkisini gösterecek.