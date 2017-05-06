Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda Suşehri ilçesinde görevli hakim K.K. ile, Zara ilçesinde görev yapan hakim M.K.O. bu sabah gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Sivas'ta 2 hakim gözaltına alındı
06.05.2017 - 14:17 | Son Güncelleme: 06.05.2017 - 14:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) soruşturmaları kapsamında 2 hakim gözaltına alındı.
Etiketler : sivas,fetö,hakim,gözaltı,haberler,
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