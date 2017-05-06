Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda Suşehri ilçesinde görevli hakim K.K. ile, Zara ilçesinde görev yapan hakim M.K.O. bu sabah gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.