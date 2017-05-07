Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte 10 yıldır deve yetiştiriciliği yapan Turan Demir, İzmir’den satın aldığı 1 yaşındaki hayvanları kente getirip yüksek kesimlerde antrenman yaptırıyor. Günün ilk ışıklarıyla araziye çıkarılan develer doğal besleniyor ve hava kararıncaya kadar gezdiriliyor. Çok iyi bir bakım ve eğitimden geçirilen develer 7 yaşına gelince şampiyonluktan şampiyonluğa koşuyor. 10 devenin yıllık bakım masrafı 70-80 bin lirayı buluyor. AA