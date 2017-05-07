Kentte 10 yıldır deve yetiştiriciliği yapan Turan Demir, İzmir’den satın aldığı 1 yaşındaki hayvanları kente getirip yüksek kesimlerde antrenman yaptırıyor. Günün ilk ışıklarıyla araziye çıkarılan develer doğal besleniyor ve hava kararıncaya kadar gezdiriliyor. Çok iyi bir bakım ve eğitimden geçirilen develer 7 yaşına gelince şampiyonluktan şampiyonluğa koşuyor. 10 devenin yıllık bakım masrafı 70-80 bin lirayı buluyor. AA
Şampiyon develer Van'da yetişiyor
07.05.2017 - 07:15 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 07:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da zorlu doğa şartlarında yetiştirilen develer, Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenen güreşlerde şampiyonluklar kazanıyor.
Etiketler : van,deve,haberler,
471098 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471098.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER