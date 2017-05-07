Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 105 gram uyuşturucu madde ile 30 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretini Yapmak” suçundan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 1’i tutuklanırken diğer şüpheli şahıslar ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.