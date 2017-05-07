Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 105 gram uyuşturucu madde ile 30 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Ticaretini Yapmak” suçundan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 1’i tutuklanırken diğer şüpheli şahıslar ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Iğdır’da uyuşturucu operasyonu
07.05.2017 - 11:13 | Son Güncelleme: 07.05.2017 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 105 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler : ığdır,uyuşturucu operasyonu,
471146 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/471146.aspx
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